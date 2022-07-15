السعودية تقرر فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية

الجمعة 15/يوليو/2022 - 01:57 ص

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم الجمعة، عن فتح المجال الجوي السعودي لجميع الناقلات الجوية، التي "تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته عبر "تويتر" إنه "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالًا للجهـود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزًا للربط الجـوي الدولي، تعلـن الهيئة العامة للطيران المدني أنـه تـقـرر فـتـح أجـواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

وكان مسئول أمريكي قال في تصريح سابق إن المملكة العربية السعودية ستسمح قريبا لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها بلا قيود، وستسمح برحلات طيران عارض مباشرة من إسرائيل للمسلمين خلال موسم الحج.