أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم الخميس 14 يوليو 2022

الخميس 14/يوليو/2022 - 05:47 م

واصل سعر الدولار استقراره مساء تعاملات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 فى اليوم السادس من إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك عند أسعار الخميس الماضي نهاية تعاملات البنوك قبل إجازة تمتد لنحو 9 أيام فى القطاع المصرفي.

وسجل أعلى سعر له في بنك المصري الخليجي عند مستوى 18.87 جنيهًا للشراء، 18.91 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 18.75 جنيهًا للشراء، 18.79 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.82 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.81 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.84 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.81 جنيه للشراء. 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 18.86 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.