تحذير جديد من الأرصاد.. ارتفاع الأمواج بالبحرين المتوسط والأحمر

الخميس 14/يوليو/2022 - 09:00 ص

كشفت هيئة الأرصاد الجوية انه ولليوم الثاني على التوالي تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابات واضحة على البحرين المتوسط والأحمر.

وتحذر الأرصاد، المصطافين، بالمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، اليوم الخميس من ارتفاع الأمواج.

وقالت الأرصاد: هناك نشاط رياح على مسطح البحر المتوسط يعمل على رفع الأمواج "من ٢ إلى ٢.٥ متر"، وخاصة عند شواطئ (الإسكندرية -العلمين- سيدى عبدالرحمن والشواطئ المفتوحة لمطروح وسواحل شمال الدلتا عند بلطيم تمتد إلى مناطق من السواحل الشرقية).

وبحسب بيان الأرصاد الجوية فإن هذه التقلبات تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى لذا يجب توخى الحيطة والحذر.

ووفقا لما نشرته هيئة الأرصاد، تسود أجواء حارة ورطبة علي شمال البلاد شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد وسيناء نهارا، والجو معتدل رطب ليلا، اليوم الخميس.

طقس الخميس

طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع الحرارة.

تحذير من نسبة الرطوبة

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاعات فى نسب الرطوبة خلال هذه الساعات، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا