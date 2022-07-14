شعبة الكولسترول وتصلب الشرايين بالجمعية المصرية لأمراض القلب تعقد مؤتمرها بالغردقة

الخميس 14/يوليو/2022 - 01:00 ص

تحت شعار "المستقبل هو الآن" تقيم شعبة الكولسترول وتصلب الشرايين بالجمعية المصرية لأمراض القلب مؤتمرها السنوي الصيفي في الفترة من 14-16 يوليو 2022 بمدينة الغردقة.

ويرأس المؤتمر الدكتور هشام صلاح الدين أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني ورئيس الشعبة.

ويناقش المؤتمر النظرة المستقبلية لعلاج الكولسترول في ظل ظهور أدوية جديدة تعطى مرتين سنويا لخفض مستويات الكولسترول.

ويقول صلاح الدين، إنه بعد أن أصبح من المعروف مضار ارتفاع الكولسترول منخفض الكثافة على الشرايين واتضحت أيضا منافع خفض الكولسترول من حيث خفض جلطات القلب والمخ وما ترتب علي ذلك من تقليل عدد الوفيات، أصبح الحلم إيجاد أدوية مستحدثة تعطى شهريا أو كل بضعة أشهر لخفض الكولسترول الضار.

وأضاف، أن المؤتمر يناقش أيضا الوسائل المستحدثة والعقارات الجديدة في علاج الكولسترول الوراثي، كما أكد على أهمية الرياضة وعدم التدخين والأكل الصحي والمحافظة على الوزن المثالي كوسائل هامة للحفاظ على صحة الإنسان.

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار أساتذة القلب والخبراء في مجال الكولسترول ودهنيات الدم، كما يشارك عدد من صغار الباحثين كمحاضرين.

ويختتم المؤتمر بإصدار توصيات هامة في مجال علاج الكولسترول تصب في صالح المواطن المصري.