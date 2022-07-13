تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم

الأربعاء 13/يوليو/2022 - 06:44 م

سجل سعر الذهب، اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية تراجعا بنحو كبير بمقدار 10 جنيهات، على الرغم من زيادة المعدن عالميا، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 663 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 852 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 995 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1137 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعا إلى 7960 جنيها، ويختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا:

صعد سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة إلى نحو 1727 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.