لأول مرة منذ 20 عامًا.. انهيار اليورو ليساوي دولار واحد

الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 11:31 ص

سجل اليورو انخفاضا تاريخيا جديدا، لأدنى مستوى في 20 عاما، ليقترب من مستوى التعادل مع الدولار.

وانخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوي مع الدولار الأمريكى وسط تكهنات وتقارير باحتمالية ارتفاع الأخير عليه لأول مرة منذ ظهور العملة الموحدة للقارة الأوروبية.

وحسب موقع انفستينج، العالمي يتداول سعر صرف اليورو اليوم، الثلاثاء، الموافق لـ 12 يوليو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.007 الآن هبوطًا بأكثر من 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصبح اليورو مساويًا للدولار، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا لليورو مقابل الدولار منذ نوفمبر 2002.

وقال الموقع إن المستثمرين يشعرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

وسعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي سجل 18.8303 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.88 جنيه مصري، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الثلاثاء 12-7-2022، 18.83جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري، 18.89 جنيه مصري للشراء وعند البيع سجل 18.80 جنيه مصري، وفي بنكي الأهلي ومصر سجل اليورو 19.1162، وعند البيع سجل 19.3075.