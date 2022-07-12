أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 10:21 ص

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه، في البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء - رابع أيام عيد الاضحي المبارك، الموافق 12 يوليو 2022، بعد أن زاد منذ الأسبوع الماضي بمعدل قرشين على مستوى 37 بنكا عاملا بالسوق المصرية بمقدار قرشين اثنين على الأقل.

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي بحو 18.86 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.76 جنيه للشراء و 18.82 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، HSBC، الإمارات دبي الوطني أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني بلوم، العربي الأفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع في بنوك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي المصري، وقناة السويس، والتجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.84 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع في بنوك الوطني الأهلي QNB، وكريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع في بنوك العقاري المصري العربي والإسكندرية والأهلي المتحد.