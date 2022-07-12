إقبال كبير من المصريين والأجانب على رمز الصداقة المصرية السوفيتية بأسوان

الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 10:23 ص

استقبل المركز الثقافى الأقريقى في أسوان، الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الأفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل.

كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيرا من المصريين والأجانب.

كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، قد أصدر توجيهاته برفع حاله الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعدادا لعيد الأضحى المبارك.

