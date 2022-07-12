ads
الثلاثاء 12 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

العملات
العملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء - رابع أيام عيد الأضحى المبارك، والموافق 12 يوليو 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار:

سعر الدولار الأمريكي 18.8303 جنيه للشراء و18.9083 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 19.1824 جنيه للشراء و 19.2638 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 22.5549 جنيه للشراء و 22.6560 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى 19.3608 جنيه للشراء و 19.4430 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.8580 جنيه للشراء و 13.9165 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.80 جنيه للشراء و2.82 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء  كما يلي:

سعر الريال السعودي 5.0159 جنيه للشراء و 5.0370 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 61.1651 جنيه للشراء و 61.5746 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 5.1264 جنيه للشراء و 5.1481 جنيه للبيع.

اسعار العملات العملات اليوم