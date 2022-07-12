أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 09:05 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء - رابع أيام عيد الأضحى المبارك، والموافق 12 يوليو 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار:

سعر الدولار الأمريكي 18.8303 جنيه للشراء و18.9083 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 19.1824 جنيه للشراء و 19.2638 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 22.5549 جنيه للشراء و 22.6560 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى 19.3608 جنيه للشراء و 19.4430 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.8580 جنيه للشراء و 13.9165 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.80 جنيه للشراء و2.82 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سعر الريال السعودي 5.0159 جنيه للشراء و 5.0370 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 61.1651 جنيه للشراء و 61.5746 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 5.1264 جنيه للشراء و 5.1481 جنيه للبيع.