بالصور.. ضبط 2 طن لحوم فاسدة في عدد من مطاعم أسوان

الإثنين 11/يوليو/2022 - 04:57 م

شن أطباء إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان عدد من الحملات التفتيشية المكثفة و المكبرة علي مدار ثلاث أيام عيد الأضحى المبارك علي عدد من المطاعم داخل عدد من المطاعم ومعامل تجهيز الأطعمة والوجبات الجاهزة شملت كميات كبيرة من اللحم المفروم والشاورما والكبدة والدواجن المتبلة داخل نطاق محافظة أسوان تحت إشراف دكتور إبراهيم فتح الله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم .

وكانت الحملات مشكلة من كل من مدير عام مديرية الطب البيطري ومدير إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ودكتور صلاح إسماعيل مفتش بيطرى بإدارة مجازر المديرية تضم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بجانب مديري ومسئولي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والصحة والطب البيطرى، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك .

وأسفرت الحملة على ضبط 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتنوعت مابين 901 كيلو جرام دواجن و602 كيلو جرام كبدة مستوردة و860 كيلو جرام مصنعات لحوم و648 كيلو جرام لحوم بقرى باجمالى مضبوطات 2099 كيلو جرام بإجمالي 2 طن و100 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وكانت المخالفات للمضبوطات عرض وبيع لحوم غير صالحة الاستهلاك الآدمى .

وكانت الحملات مشكلة من كل من مدير عام مديرية الطب البيطري ومدير إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ودكتور صلاح إسماعيل مفتش بيطرى بإدارة مجازر المديرية تضم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بجانب مديري ومسئولي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والصحة والطب البيطرى، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة على ضبط 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتنوعت مابين 901 كيلو جرام دواجن و602 كيلو جرام كبدة مستوردة و860 كيلو جرام مصنعات لحوم و648 كيلو جرام لحوم بقرى باجمالى مضبوطات 2099 كيلو جرام بإجمالي 2 طن و100 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وكانت المخالفات للمضبوطات عرض وبيع لحوم غير صالحة الاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة وتم تحرير عدد 7 محاضر .

وجارٍ اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابة المختصة .

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