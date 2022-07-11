توافد الآف المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم

الإثنين 11/يوليو/2022 - 04:45 م

استقبلت مدينة مصيف بلطيم ، آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، وجرى رفع درجة الاستعداد علي مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أي تكدس علي مداخل المدينة الثلاثة ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتكثيف تواجد رجال الانقاذ علي شواطئ المدينة علي جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.

وأضاف عطية، كما وجه بتواجد معدات الانقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ ، وأنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف علي تشغيل مستشفى النرجس والامل علي مدار اليوم مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة ب5 سيارات اسعاف وتوزيعهم علي جميع الشواطئ للتدخل في حالة حدوث أي طوارئ.

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