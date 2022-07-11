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الإثنين 11 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توافد الآف المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم

في اليوم الثالث

مصيف بلطيم بكفر الشيخ
مصيف بلطيم بكفر الشيخ في عيد الأضحى
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 استقبلت مدينة مصيف بلطيم ، آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، وجرى رفع درجة الاستعداد علي مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أي تكدس علي مداخل المدينة الثلاثة ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم،  إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتكثيف تواجد رجال الانقاذ علي شواطئ المدينة علي جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.
وأضاف عطية، كما وجه بتواجد معدات الانقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ ، وأنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف علي تشغيل مستشفى النرجس والامل علي مدار اليوم مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة ب5 سيارات اسعاف وتوزيعهم علي جميع الشواطئ للتدخل في حالة حدوث أي طوارئ.

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عيد الاضحى المبارك مديرية الصحة مصيف بلطيم المصطافين ثالث ايام عيد الاضحى