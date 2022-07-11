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الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتابع عمليات ذبح الأضاحي بالمجان بمجازر المحافظة

مجازر
مجازر
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومر الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها موضحاً استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان في ثالث أيام العيد، حيث تم ذبح 452 أضحية في ثاني يوم اليوم، مؤكدا على تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.
وشدد رحمي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر، واتباع كافة التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها بكل حزم. 
ومن الجدير بالذكر أن الغربية تضم عدد ٢٠ مجزرا حكوميا والتي تعمل بكامل قوتها طوال أيام عيد الأضحى وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين.

محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مديرية الطب البيطري ثالث أيام العيد ذبح الأضاحي