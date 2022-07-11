نقيب ٱطباء الغربية: احتواء غضب أهلية مريض أمام استقبال معهد الكبد بالمحلة

الإثنين 11/يوليو/2022 - 04:53 م

أعلن الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية اليوم عن احتوائه غضب أهلية مريض حاول دخول قسم الاستقبال بمعهد الكبد بالمحلة بدعوى احتياج حالة مرضية لتقديم الرعاية الصحية وذلك عقب وفاته بسبب القىء الدموي.

وأكد نقيب الأطباء أنه تواصل مع مدير معهد الكبد وتم احتواء الموقف، مشيرا إلى أنه تواصل مع مدير أمن الغربية لاتخاذ اللازم قانونا والذي قدم دعمه الكامل للأطباء بعد تعدي أهل أحد الحالات وتجمهرهم أمام المستشفى، وتم عمل محضر باسم المنشأة الطبية، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بالقسم .

كما وجه نقيب أطباء الغربية الشكر لمدير أمن الغربية لوقوفه مع الأطباء، مشيدا بتعاون أطباء المستشفى على أدائهم عملهم على أكمل وجه في هذه الظروف خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك .