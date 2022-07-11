سجل العراق حالة وفاة واحدة و2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ لغاية الآن 2385477 إصابة وإجمالي حالات الوفاة 25254 حالة.
بوابة العرب
كورونا في العراق.. تسجيل 2383 إصابة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجل العراق حالة وفاة واحدة و2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
سجل العراق حالة وفاة واحدة و2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.