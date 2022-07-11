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الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 2383 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق حالة وفاة واحدة و2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ لغاية الآن 2385477 إصابة وإجمالي حالات الوفاة 25254 حالة.

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