الحكومة تعتزم شراء 70 أتوبيس كهربائيا محلي الصنع باستثمارات 323 مليون جنيه

السبت 09/يوليو/2022 - 10:52 ص

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين وهيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيس كهربائى محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120 وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 323 مليون جنيه .

وقع على العقد كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء رفيق رزق عبده رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربى واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة .

حضر مراسم التوقيع المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة .