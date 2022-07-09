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السبت 09 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم السبت،  وسجل عيار 21 نحو 985 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 844 جنيها، وعيار 24 نحو 1126 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7880 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1745 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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