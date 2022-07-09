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السبت 09 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد عزمي لـ "البوابة نيوز": أجسد دور ضابط شرطة في فيلم" بحبك "مع تامر حسني

احمد عزمي و حمدي
احمد عزمي و حمدي المرغني
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أكد  الفنان أحمد عزمي عودته للسينما المصرية بفيلم " بحبك" مع تامر حسني،المقرر طرحة في عيد الأضحى المبارك، بعد غياب 11 عاما منذ توقفه عن أي أعمال سينمائية. 

وأضاف عزمي فى تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”:أنا بجسد شخصية ضابط شرطة برتبة رائد اسمه أحمدعزمي .

 وعن كرو العمل قال: “ناس فوق الوصف وأدوار بيجسدوها باحترافية، وتامرفنان كبير ومطرب غني عن التعريف، الفنانين المشتركين في الفيلم بيقدموا أدورا كلها مشاعر وكوميديا وحب والفيلم قصة حب كبيرة”.

وتابع: “انطباعي عن تامر فنان كبير وكل الممثلين أدوا أدوارهم باحترافية كبيرة، والعمل فى الفيلم نقلة لأي فنان، وأنا ضيف شرف في الفيلم أجسد شخصية ضابط شرطة”.

ونشر «عزمي» منذ أيام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه ببطلي الفيلم تامر حسني وهنا الزاهد، معلقا: «بحمد الله وتوفيقه هنتقابل في فيلم بحبك مع النجم العالمي الخلوق تامر حسني، والنجمة المتألقة هنا الزاهد وباقة من ألمع النجوم». 

فيلم «بحبك» تأليف وإخراج تامر حسني، ويعتبر التجربة الإخراجية الأولى لـ «حسني» في السينما، وذلك بجانب مشاركته في بطولة الفيلم مع مجموعة من الفنانين من بينهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، وحقق البرمو الدعائي للفيلم أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال أيام من طرحه عبر القناة الرسمية لـ «تامر» على «يوتيوب». 

ومن المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويشهد منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفلام منها «عمهم» بطولة محمد عادل إمام، و«كيرة والجن» الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز. 

اخر اعمال الفنان احمد عزمي: حيث يشارك النجمة ليلى علوي في مسلسها الجديد "دنيا تانية" في الماراثون الرمضاني لهذا العام مع ليلى علوي والمخرج أحمد عبد العال وعدد من النجوم.

احمد عزمى اختيار الفنان العالمي تامر حسني فيلم بحبك