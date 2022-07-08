عمورة: 2 تريليون دولار مبيعات التجارة الإلكترونية عام 2021

الجمعة 08/يوليو/2022 - 09:59 م

قال المهندس زياد عمورة، خبير التسويق الالكتروني، إن التجارة الالكترونية واحدة من أكثر الصناعات ربحية وسريعة النمو في العالم اليوم، منوهاً بوصول مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 2 تريليون دولار عام 2021 وفقًا لـ eMarketer.

وتحدث "عمورة" عن العوامل التي أدت إلى هذا النمو الهائل في التجارة الالكترونية وسبب بقاءها واحدة من أكثر المجالات المربحة لتجار التجزئة عبر الإنترنت، موضحاً أن التجارة الالكترونية هي بيع وشراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت، حيث واحدة من أكثر المجالات ربحية على الإنترنت، وبسبب ذلك فهي صناعة متنامية.

وأشار إلى أن التجارة الالكترونية ظاهرة عالمية، وهناك الملايين من المتسوقين النشطين حول العالم، منوهاً بأن التجارة الالكترونية هي وسيلة للأشخاص لشراء المنتجات والخدمات دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، حيث تعمل التجارة الإلكترونية من خلال ربط المشترين والبائعين.

َونوه بأنه يمكن للمشترين تصفح القوائم وتقديم العروض وإذا وافق البائع على العرض، يتم تنفيذ المعاملة بالطرق المعتادة مثل PayPal أو بطاقات الائتمان، وإذا رفض البائع البيع للمشتري، أو إذا لم يكن لدى المشتري طريقة دفع يقبلها البائع، فقد لا تكتمل المعاملة.

وتابع، أن أحد الأسباب التي تجعل التجارة الالكترونية مربحة للغاية هو أنها سوق مفتوح، ليست هناك حاجة للوسطاء مثل أصحاب المتاجر الذين يأخذون جزءًا من المبيعات، وهذا يعني أنه يمكن للبائعين تحديد أسعارهم الخاصة، ولا يوجد حد لمقدار الأموال التي يمكنهم جنيها.

كما تعد التجارة الإلكترونية من أكثر أشكال التسوق شيوعًا، وهي تنمو بسرعة، لكونها طريقة سهلة للناس لشراء المنتجات والخدمات دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، وهي سوق مفتوح، ما يعني أنه لا يوجد حد لمقدار الأموال التي يمكن للبائعين جنيها.