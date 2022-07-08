بالفيديو.. فيلم تسجيلي قصير لشعائر الحج

الجمعة 08/يوليو/2022 - 03:04 م

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصفا تفصيليا لـ "مناسك الحج"، من خلال فيلم تسجيلي قصير.

وتناول الفيلم شعائر الحج تفصيليا من بداية وصول الحاج لبيت الله الحرام، وحتى انتهاء أداء آخر فريضة به.

ودعا الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، في خطبة عرفة التي ألقاها اليوم في مسجد نمرة بمشعر عرفات إلى حمد الله والثناء عليه، محضا على تقوى الله وامتثال أوامره لنيل الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة.

وقال خطيب يوم عرفة في خطبة عرفة: " الحمد لله العليم الخبير ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )، ( وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ) ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ).

