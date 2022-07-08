ads
الجمعة 08 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. فيلم تسجيلي قصير لشعائر الحج

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصفا تفصيليا لـ "مناسك الحج"، من خلال فيلم تسجيلي قصير.

وتناول الفيلم شعائر الحج تفصيليا من بداية وصول الحاج لبيت الله الحرام، وحتى انتهاء أداء آخر فريضة به. 

ودعا الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، في خطبة عرفة التي ألقاها اليوم في مسجد نمرة بمشعر عرفات إلى حمد الله والثناء عليه، محضا على تقوى الله وامتثال أوامره لنيل الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة.

وقال خطيب يوم عرفة في خطبة عرفة: " الحمد لله العليم الخبير ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )، ( وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ) ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ).
 

السعودية الأرض رابطة العالم الإسلامي الشركة المتحدة الأمين