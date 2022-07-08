الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان التمسك بشراكتهما الإستراتيجية الشاملة

الجمعة 08/يوليو/2022 - 11:56 ص

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده والاتحاد الأوروبي قوتان رئيسيتان في العالم متعدد الأقطاب وعليهما التمسك بالتوجه الأساسي لشراكتهما الإستراتيجية الشاملة.

وقال وانغ - خلال اجتماع مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ - إنه ينبغي على الجانبين الحفاظ على الزخم الإيجابي للحوار والتواصل، والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا عند مواجهة تحديات معقدة.

وأشار إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي الالتزام بالتعاون متبادل المنفعة والمربح للجانبين ودعم التعددية الحقيقية ومعارضة أي أعمال تروج لفك الارتباط وتنتهك قانون الاقتصاد، فضلا عن رفض الأعمال ذات المحصلة الصفرية والتحريض على مواجهة الكتل ومحاولات تأجيج حرب باردة جديدة.

وشدد على أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم النظام الدولي الذي تدعمه الأمم المتحدة والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية المرتكزة على القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال وانغ إنه يتعين على الأطراف المعنية التفكير بجدية في الأسباب الجذرية للصراع، ومعالجة المخاوف المشروعة لكل طرف، والقضاء بشكل أساسي على المخاطر المحتملة للحرب.

من جانبه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الجانبين يتقاسمان مصالح مشتركة أكثر من الخلافات، وأنه على استعداد لمواصلة اتباع سياسة صين واحدة وإجراء المزيد من التنسيق والتعاون الإستراتيجي مع الصين.

