صحيفة سعودية: ترجمة خطبة "عرفة" إلى 14 لغة تهدف لنشر رسالة الإسلام ومنهج الوسطية

الجمعة 08/يوليو/2022 - 10:41 ص

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن ما قامت به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من مشروع لترجمة خطبة يوم عرفة لاستهداف 150 مليون مستفيد ب 14 لغة، هو ضمن الخطط المتكاملة لنشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال، وإسهاما في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بالحرمين الشريفين.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة التي جاءت تحت عنوان (يوم الحج الأكبر.. الدعاء والرجاء) - "المكان هو بلاد الحرمين الشريفين، والزمان هو خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، في هذا اليوم الفضيل، الذي يعتق فيه الله -عز وجل- عبادا من النار، فحري بعموم المسلمين وضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، الذين جاءوا ملبين نداء ربهم على وجه التحديد، أن يبتهلوا بالدعاء والرجاء وأن يكونوا من هؤلاء الفائزين الناجين المعتوقين".

ورأت أن ما ترصده عدسات الإعلام وأعين العالم من مشاهد روحانية لتلك الوفود، التي جاءت من مختلف أصقاع الأرض راجية رحمة الرحمن الرحيم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، لا يمكن لعبارات أن تصفها ولا لسطور أن تستوعبها ولكن الأعين وبما تفيض به من دموع التأثر لعظم المشهد وروحانية الأجواء وشرف المكان والزمان حتى لمن لم يتيسر له الحج، ولكنه يبتهل بالدعاء راجيا الفوز والنجاة، هذه الدموع لعلها أبلغ ما يمكن أن يصف عظم الموقف وبركته.

