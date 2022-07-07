وزير المالية : سعر طن القمح قفز أكثر من الضعف.. فيديو

الخميس 07/يوليو/2022 - 11:31 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن طن القمح قفز أكثر من الضعف ووصل الى 504 دولار وتسبب في وجود حاجة لإخراج 6 مليار دولار كما أدى للضغط على الدولار وتراجع قيمة الجنيه.

وتابع وزير المالية خلال لقاءه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر المذاع عبر قناة صدى البلد : أسرتي تنزل السوبرماركت وعارفين الأسعار وزيادتها خاصة أن التكلفة زادت وادت لانخفاض قيمة الجنيه.

وأوضح أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيؤدي لعودة الهدوء للأسعار ولكن ذلك مرتبط بانخفاض أسعار البترول والقمح .

فاتورة الاستيراد كانت منذ 3 سنوات 5 مليار دولار شهريا ووصلت لـ 10 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية مع تضاعف الأسعار.