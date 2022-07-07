أوكرانيا تثمن مصادقة البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو

الخميس 07/يوليو/2022 - 08:31 م

أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عن امتنانه لتصويت البرلمان الأوروبي لصالح اقتراح المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو في إطار المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا من أجل تلبية احتياجات الميزانية العاجلة.

وكتب شميهال في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس: "ممتنًا لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا وأعضاء البرلمان الأوروبي لاعتمادهم السريع لمليار يورو للمساعدة المالية الكلية من أجل الاستقرار المالي لأوكرانيا".

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تقدر هذا الدعم الثابت الذي يساعد البلاد على الوقوف في وجه التدخل الروسي.

وبحسب بيان وزارة المالية الأوكرانية، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح اقتراح المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو في إطار المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا من أجل تلبية احتياجات الميزانية العاجلة.

وأفاد البيان بأنه "في 7 يوليو 2022، صوّت البرلمان الأوروبي لدعم اقتراح المفوضية الأوروبية لتزويد أوكرانيا بالمساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجات الميزانية العاجلة بمبلغ مليار يورو".

يذكر أنه تم اتخاذ هذا القرار في وقت قصير على نحو غير مسبوق. فوفقًا للإجراءات المؤسسية في الاتحاد الأوروبي، يجب أيضًا الموافقة على اقتراح المفوضية الأوروبية من جانب مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك يدخل القرار ذي الصلة حيز التنفيذ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في الأول من يوليو 2022 تقديم مساعدة مالية كلية جديدة لأوكرانيا، بإجمالي مليار يورو باعتبارها الشريحة الأولى من حزمة المساعدة المالية الكلية الاستثنائية التي تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو.