السياحة: الدفع باللجان الميدانية لبعثة الوزارة الرسمية بمكة المكرمة

الخميس 07/يوليو/2022 - 05:39 م

تتابع غرفة عمليات مكتب شئون الحج السياحي المصري المتواجدة في مكة، برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، عن كثب تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة بعرفات ومنى وإجراءات تسكينهم بالمخيمات، حيث بدأ، اليوم، التصعيد لعرفات.

ومن جانبها، وجهت سامية سامي بضرورة الدفع باللجان الميدانية الخاصة ببعثة الوزارة الرسمية المتواجدة بمكة المكرمة تحت إشراف وائل حفني مدير عام التفتيش على شركات السياحة للتأكد من قيام جميع شركات السياحة بتصعيد حجاجها إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأكبر في الحج.

وأكدت أنه سيتم توزيع أعضاء البعثة على جميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة والتواجد بالقرب منها بعرفات ومنى لمتابعتهم عن قرب والاطمئنان عليهم أولاً بأول وتذليل أي عقبات قد تواجههم والعمل على راحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم.

وتفقد أعضاء مكتب شئون الحج السياحي، أمس الأربعاء، مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، والتأكد من جاهزيتها وتوفير كافة الاحتياجات للحجاج لكل من المستوى الاقتصادي ومستوى الخمس نجوم، وأكد مسئولو مكاتب الطوافة على حرصهم على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للحجاج.