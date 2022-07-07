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الخميس 07 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.14%، ما يعادل 57 نقطة، ليصل عند مستوى 41159 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 41.595.082 سهمًا، تمثّل أسهم 325 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 178 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 128 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع الأسهم الباكستانية