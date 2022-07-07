الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 07/يوليو/2022 - 02:13 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.14%، ما يعادل 57 نقطة، ليصل عند مستوى 41159 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 41.595.082 سهمًا، تمثّل أسهم 325 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 178 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 128 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.