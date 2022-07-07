أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 41ر4124 نقطةً مرتفعًا بـ 6ر5 نقاطٍ وبنسبة 14ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 76ر4118 نقطةً.
وبلغت قيمة التداول مليونين و207 آلاف و857 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 2ر75% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و260 ألفًا و538 ريالًا عُمانيًّا.
اقتصاد
بورصة مسقط تغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 41ر4124 نقطةً مرتفعًا بـ 6ر5 نقاطٍ وبنسبة 14ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 76ر4118 نقطةً.
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 41ر4124 نقطةً مرتفعًا بـ 6ر5 نقاطٍ وبنسبة 14ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 76ر4118 نقطةً.