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الخميس 07 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 41ر4124 نقطةً مرتفعًا بـ 6ر5 نقاطٍ وبنسبة 14ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 76ر4118 نقطةً.
وبلغت قيمة التداول مليونين و207 آلاف و857 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 2ر75% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و260 ألفًا و538 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط ارتفاع