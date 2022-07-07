سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخميس 07/يوليو/2022 - 02:56 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 69.86 نقطة، بما يعادل 0.23%، ليغلق عند 31037.68 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 39.61 نقطة أو 0.35%، ليغلق عند 11361.85 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 13.69 نقطة أو 0.36%، ليغلق عند 3845.08 نقطة.