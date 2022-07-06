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الخميس 07 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 297 لسنة 2022، في شأن العفو لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

السيسي الرئيس السيسي عفو رئاسي عيد الأضحى