عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 10:56 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 297 لسنة 2022، في شأن العفو لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.