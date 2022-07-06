"إمبراطور السينما" .. فيلم وثائقي عن الراحل محمود ياسين

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 07:14 م

أعلن المؤلف محمد دنيا أنه سيتم عرض فيلم “امبراطور السينما” للمخرج أحمد عمر، وهو فيلم وثائقي يوثق رحلة الفنان الكبير محمود يس بأكاديمية الفنون معهد الفنون المسرحية وذلك يوم الثلاثاء 26 يوليو الحالى .

وأعرب صناع العمل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" عن سعادتهم البالغة لإتمام هذا العمل وعرضه الأول بأكاديمية الفنون ، كما وجهوا الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة .

الفيلم شارك فيه عدد كبير من صناع السينما وهم الفنان رشوان توفيق والفنان محي إسماعيل والناقدة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب والكاتب الكبير مصطفى محرم والفنانة آمال رمزي والفنان أحمد ماهر ونقيب السينمائين المخرج مسعد فودة، والفنان المصري الامريكى سيد بدرية، وغيرهم .

تم تصوير الفيلم ما بين بورسعيد مسقط رأس الفنان محمود يس والقاهرة و أيضا تم التصوير بأمريكا مع الفنان سيد بدرية .

واضاف محمد دنيا مؤلف العمل أن فيلم امبراطور السينما يعد هو الفيلم الوثائقي الاضخم الذى تم صناعته لفنان فى تاريخ الفن المصرى ،مشيراً الي ان الفنان الراحل يستحق هذا العمل بل وآكثر ومن حق الجمهور أن يرى ويعي بل ويدرك ماقدمه هذا الفنان العظيم امبراطور السينما .

وعقب مؤلف العمل قائلا: الفيلم الوثائقي عمل شاق ومرهق ويحتاج إلى صبر وبحث وتدقيق لآن مثل هذا العمل يعد بمثابة امانة بين الصانع والمتلقي كون هذا العمل سيكون للآجيال لإدراك قيمة الفن بشكل عام وقيمة السينما بشكل خاص .

وأوضح دنياان العرض سيبدأ الساعة الثامنة مساءا الموافق الثلاثاء 26 يوليو الشهر الحالى بحضور قامات فنية وصحفيين ونقاد والدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون التى أشادت بالفيلم وتعاونت بصدق وتفانى لعرض الفيلم بالآكاديمية وعلى رآس كل هذا الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والعرض سيكون بالمسرح المكشوف بقاعة نهاد صليحة والعرض سيكون مفتوح أمام الجمهور ليكون ملحمة ما بين صناعي الفنون والنقاد والجماهير .