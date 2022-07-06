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الأربعاء 06 يوليو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سبينيس تفتتح ثاني فروعها بمدينة نصر.. والعملاء يرحبون بالعودة القوية والتطور النوعي الهائل

البوابة نيوز
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افتتحت سلسلة سبينيس فرعها الواحد والعشرين بشارع يوسف عباس بمدينة نصر وهو في الوقت نفسه الفرع الثاني لها بمنطقة مدينة نصر وقد شهد الافتتاح حالة من الاهتمام الشديد من العملاء والذي يرجع لطبيعة العلاقة التاريخية بين عملاء مدينة نصر ومدرسة سبينيس في تجارة التجزئة والتي استمرت بمدينة نصر لأكثر من عشر سنوات منذ 2006 فمنذ ذلك الوقت انفردت مدينة نصر بتواجد مميز لسبينيس التي شكلت لديهم وعي خاص بمفهوم الجودة والتنوع في تقديم خدمات تجارة التجزئة الحديثة.

ولذلك شكلت عودة سبينيس من خلال الفرع الاول بمدينة نصر الكائن في شارع عبد الحميد لطفي خلف السراج مول ثم فرع يوسف عباس حالة من الاهتمام غير المسبوق خاصة وان الفرع الجديد يقع في منطقة حيوية علي مساحة ١٣٠٠ متر مربع منها الف متر مساحة تشغيلية و٣٠٠ متر مساحة تخزينية بمول توكانو بجوار مستشفى دار الفؤاد.

ومع حجم التطور الهائل في مستوي خدمات سبينيس واقسام السوبر ماركت والهايبر ماركت وما تقدمه من تشكيله متنوعة في كافة الاقسام خاصة البقالة والخضروات والفاكهة واللحوم والجبن بالإضافة الي انفراد الفرع (كما هو حال كافة فروع سبينيس) بقسم المخبوزات الطازجة والذي تحرص عليه رغم تكلفته الرأسمالية الباهظة الا انه يشكل تلبية حيوية لرغبات العملاء بالإضافة الي الانفراد بوجود اقسام الهايبر ماركت بالفرع الجديد مثل الادوات المنزلية ومستلزمات المطبخ والمفروشات والاجهزة الكهربائية.

وبالإضافة الي ما سبق تقدم سبينيس ما يزيد عن ٢٣٤٥ منتج من المنتجات الهامة من انتاجها وبعلاماتها التجارية وبسعر يقل عن ما هو متاح في السوق بنسبة تتراوح من ١٥ الي ٢٥ % مع الاحتفاظ بعناصر الجودة العالية وهو ما جعلها تحتل نسبة لا تقل  عن ٢٢% من اجمالي المبيعات.

وتبلغ استثمارات الفرع الجديد حوالي ٤٠ مليون جنيه ويوفر اكثر من ١٠٠ فرصة عمل ويساهم في دعم منظومة البيع اون لاين عبر منصة سبينيس اون لاين www.spinneys-egypt.com لجميع عملاء المنطقة والمناطق المجاورة.