أميرة عبد الحكيم تفوز بجائزة الصحافة المصرية فرع الحوار الصحفي

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 04:45 م

فازت الزميلة أميرة عبد الحكيم بجائزة الصحافة المصرية في فرع الحوار الصحفي.



واحتلت الزميلة أميرة عبد الحكيم، المركز الثاني عن سلسلة حوارات حول جرائم الإرهاب تحت عنوان "أسر الشهداء". فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021، للأعمال الصحفية المنشورة عام 2020، بعد اجتماع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين.



وكانت الزميلة اميره عبد الحكيم تقدمت للمسابقة في فرع الحوار الصحفي بسلسلة حوارات حول جرائم الارهاب تحت عنوان أسر الشهداء وشملت حوار مع زوجة الشهيد أحمد منسي التي تحدثت من خلاله عن حياة البطل منسي وتفاصيل استشهاده كما قدمت حوار بعنوان حكايات من دفتر الناجين من نار الارهاب والتقت مع الطفلة سما أحد ضحايا حادث نفذه الإرهابي عشماوي.

و نتيجة تفجير الأمن المركزي أصبحت تعاني من ضمور في المخ وشلل رباعي وأصيبت الام بشظية في الرأس وأخرى بالقدم، كما تسبب الحادث في إجراء عملية ولادة مبكرة.



كما ضمت سلسلة الحوارات حوار مع زوجة الشهيد عمرو وهيب أول شهيد في الصاعقة وحوار اخر مع نجوى محمود والدة الشهيد محمد حسنين الذي استشهد جراء إطلاق الإرهابى هشام عشماوي النار على الدورية التي تواجد بها بطريق الاسماعيلية الصحراوي.