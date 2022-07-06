تكريم مدير تحرير «البوابة نيوز» في احتفالية «التفوق الصحفي»

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 01:52 ص

كرم مجلس نقابة الصحفيين الزميل علي التركي مدير عام التحرير ب«البوابة نيوز»، في احتفالية «التفوق الصحفي»، التي شملت تكريم رواد المهنة والحاصلين على جوائز الصحافة لعام 2021، بالإضافة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

وحصل علي التركي، على الماجستير من جامعة المنصورة، في إدارة المؤسسات الصحفية عن رسالة بعنوان «السياسة التحريرية في المؤسسات الإعلامية ذات المنصات المتعددة»، بإشراف الدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة منى طه أستاذ الصحافة المساعد بجامعة المنصورة.

وتناولت الرسالة نهج المنصات المتعددة ودراسة المؤسسات الإعلامية التي تمتلك أكثر من منصة "موقع – صحيفة – قناة تليفزيونية – قناة يوتيوب- صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقدمت الرسالة شرحا مفصلا لأسلوب عمل المؤسسات الصحفية والطريقة المثلى لتقديم المحتوى عبر المنصات المختلفة، وآليات تطوير الصحفيين داخل تلك المؤسسات.

ويعد علي التركي، من الصحفيين المهتمين بصناعة الصحافة والإعلام، وله عشرات المقالات الصحفية عن الصناعة بكافة مرتكزاتها الإدارية والتحريرية والاقتصادية.

وسبق وصدر للزميل علي التركي كتاب "صناعة المواقع الإخبارية" عن دار روافد للنشر عام 2017، و«تطوير المواقع الإخبارية» عن الهيئة العامة للكتاب 2021.

بالإضافة لعمله في عدد من المواقع الصحفية المصرية والعربية، وبعض القنوات التليفزيونية مثل «فرانس 24، الغد العربي – DMC، CBC».

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