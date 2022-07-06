مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 03:46 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,876.69 نقطة بارتفاع قدره 1.97 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 669.90 نقطة بارتفاع قدره 0.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وثمانية آلاف و164 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 608 آلاف و513 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 55 صفقة.