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الأربعاء 06 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,876.69 نقطة بارتفاع قدره 1.97 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 669.90 نقطة بارتفاع قدره 0.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وثمانية آلاف و164 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 608 آلاف و513 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 55 صفقة.

بورصة البحرين ارتفاع