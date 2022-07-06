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الأربعاء 06 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 76ر4118 نقطة مرتفعًا بـ6ر2 نقطة وبنسبة 06ر0% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 13ر4116 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و260 ألفًا و538 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 1ر44% مقارنةً بآخر جلسة تداول ك بلغت مليونين و255 ألفًا و526 ريالًا عُمانيًا.

بورصة مسقط ارتفاع