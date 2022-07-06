بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 01:04 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 76ر4118 نقطة مرتفعًا بـ6ر2 نقطة وبنسبة 06ر0% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 13ر4116 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و260 ألفًا و538 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 1ر44% مقارنةً بآخر جلسة تداول ك بلغت مليونين و255 ألفًا و526 ريالًا عُمانيًا.