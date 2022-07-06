ads
الأربعاء 06 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات،إذْ سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 1.43%، مسجلاً 11.546,31 نقطةً.
وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.32% ليستقر عند 931,12 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.6% مسجلاً 863,32 نقطةً.
وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 73,34 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغَتْ رسملةُ البورصة 600,26 مليار درهمٍ مغربي.

بورصة المغرب انخفاض