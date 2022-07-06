بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 05:22 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات،إذْ سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 1.43%، مسجلاً 11.546,31 نقطةً.

وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.32% ليستقر عند 931,12 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.6% مسجلاً 863,32 نقطةً.

وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 73,34 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغَتْ رسملةُ البورصة 600,26 مليار درهمٍ مغربي.