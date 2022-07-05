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الثلاثاء 05 يوليو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. محطة الصرف الصحي بحدائق أكتوبر تهدد صحة الأطفال وكبار السن

صوت الناس
صوت الناس
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ناشد سكان حدائق أكتوبر منطقة الـ247، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بسرعة إعادة النظر في استكمال محطة الصرف الصحي داخل الكتلة السكنية، لما لها من خطورة بالغة على صحة الأطفال وكبار السن، بالإضافة لتسببها في خروج روائح كريهة، وانتشار الناموس والحشرات للعمارات القريبة من المحطة، كما يطالبون المسئولين بضرورة تركيب كاميرات على مداخل ومخارج المنطقة للحد من انتشار السرقات وردع الخارجين على القانون.

حدائق أكتوبر وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية محطة الصرف الصحي