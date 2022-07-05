رئيس "الدوما" الروسي يوجه بالنظر في فسخ اتفاقية مع النرويج بشأن بحر بارينتس

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 10:01 م

وجه رئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية بالنظر في مسألة فسخ المعاهدة بين روسيا والنرويج بشأن ترسيم الحدود والتعاون في بحر بارينتس بمقاطعة أرخانجليسك شمال غرب روسيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم "الثلاثاء" أن هذه الدعوة تأتي خلال جلسة برلمانية أثار فيها النائب ميخائيل ماتفييف المعاهدة المبرمة عام 2010، التي تنازلت بموجبها روسيا عن 175 ألف متر مربع من مساحة بحر البارنتس لصالح النرويج.

وشدد ماتفييف على أنه "تم تبرير هذه الخطوة بأنها ستؤثر بشكل إيجابي في تعزيز الأمن الإقليمي الدولي وحسن الجوار والصداقة، واليوم نرى كيف تمنع النرويج إرسال المواد الغذائية والشحنات إلى سفالبارد"، وعلى أثر ذلك وجه فولودين تعليمات لرئيس لجنة الشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي ببحث هذه القضية ثم إبلاغ النواب عن نتائجها.

كانت النرويج رفضت الشهر الماضي السماح بمرور البضائع، بما فيها المواد الغذائية، لمستوطنات عمال المناجم الروس في سفالبارد عبر نقطة تفتيش ستورسكوغ على الحدود، والمغلقة منذ شهر أبريل الماضي، رغم طلب موسكو باستبعادها من العقوبات عليها على خلفية أحداث أوكرانيا.