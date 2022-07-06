صوت الناس.. «نورا» تعاني المرض وتناشد وزير التعليم العالي نقل عملها بالقرب من سكنها

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 05:45 ص

تناشد «نورا إبراهيم أبوالمعاطى عيد أحمد»، وزير التعليم العالى، للموافقة على طلب نقلها بالقرب من محل إقامتها، حيث تعمل أخصائية تمريض بمستشفى الباطنة التخصصي جامعة المنصورة منذ خمسة عشر عامًا، وأصبحت تعانى من تهتك فى غضاريف الركبة وخشونة متقدمة فى الركبة من عناء السفر.

وتقول: «معى كل التقارير من القومسيون الطبى واللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحى بالمنصورة، والمسافة من مقر قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين مقر مسكنى، تبعد عن مقر عملى أكثر من 80 كيلومترا، ومطالبة برعاية أسرتي وأولادى فى مراحل تعليم مختلفة، وكل ما أرجوه تدخل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، للموافقة على نقلى لمستشفى قريب من محل إقامتى حفاظًا على صحتى، حتى أتمكن من استكمال رسالتى مع أفراد أسرتى».

وتتابع: «أناشد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، بالاستجابة لاستغاثتى والموافقة على نقلى بمكان قريب من محل إقامتى».

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