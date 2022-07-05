سموحة يتأهل لدور الثمانية بالكأس بعد الفوز على كفر الشيخ 6-1

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 08:21 م



فاز فريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على نظيره كفر الشيخ، بستة أهداف مقابل هدف ،خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ ١٦ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر.

افتتح أهداف سموحة، عبد الكبير الوادي في الدقيقة ١٤، وعزز صديق كالابا الهدف الثاني في الدقيقة ٢١، واختتم أهداف الشوط الأول مروان حمدي في الدقيقة ٢٦ ، لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف لسموحة دون رد من منافسه كفر الشيخ .

وسجل صديق كالابا الهدف الرابع في الدقيقة ٥٩ من عمر الشوط الثاني، ومن ضربة جزاء سجل عبد الكبير الوادي الهدف الخامس في الدقيقة ٨١، واليلا سيلا سجل الهدف السادس لسموحة في الدقيقة ٨٥ من عمر اللقاء.

وتأهل سموحة لدور الثمانية بكأس مصر رسمياً بعد الاطاحة بكفر الشيخ بنص دستة أهداف.