كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة (بوليمر)

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 04:35 م

طرح البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، أول عملة بلاستيكية (بوليمر) من فئة العشرة جنيهات والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

تم تصميم الـعشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

مميزات العملة الجديدة:

1- تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسُمك الأقل

2- طول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية

3- صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع وأكثر مقاومة للتلوث

4- صعوبة تزييفها وتزويرها

ويمكن للمواطن الحصول على العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.