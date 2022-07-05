خاص.. خالد زكي ينفي إصابته بالسرطان

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 04:22 م

نفى الفنان خالد زكى الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفيد عن إصابته بالسرطان.

وقال «زكي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: أنا بخير الحمد لله وكل ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس له علاقة بالواقع، مشيرًا إلى أنه من الشخصيات التي لا تحب متابعة السوشيال ميديا ولا توجد له صفحات عليها.

وحول أعماله الفنية الجديدة، أكد أن هناك أعمالًا فنية معروضة عليه بالوقت الحالي، ولكن لم يتخذ قرار المشاركة فيها حتى الآن، ولا يحب التصريح عنها إلا بعد التوقيع عليها.

يذكر أن خالد زكي أطل على جمهوره في الموسم الرمضاني 2022، وذلك من خلال دوره المميز في مسلسل الاختيار 3، والذي شارك في بطولته بجوار عدد كبير من النجوم، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.