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الثلاثاء 05 يوليو 2022
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عبد الرحيم علي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سجائر تارجت ب ٢١ جنيه فقط .. المنصور الدولية للتوزيع تنفي أي زيادة في اسعار منتجاتها

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اكدت شركة المنصور الدولية للتوزيع عدم زيادة اسعار البيع النهائي لمنتجاتها  من السجائر المحلية والمستوردة وان ما يتردد عن زيادات في الاسعار هو مجرد شائعات غير مسئولة  حيث ان التغير في الاسعار يتم في اطار تنسيق مسترك مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية في اطار اللوائح والقوانين المعمول بها ويتم اخطار التجار بموجب خطاب او بيان من الشركة مرفقا به اسعار كافة منتجاتها...

ووفقا للقائمة الرسمية المعلنة فان سعر سجائر 

  (دافيدوف كلاسيك ) بسعر 46 جنية  Davidoff Classic

(دافيدوف جولد ) بسعر 46 جنية  Davidoff Gold   

(دافيدوف ابيض ) بسعر 46 جنية Davidoff White   

(دافيدوف سليمس جولد ) بسعر 46 جنية Davidoff Slims Gold   

   (دافيدوف ايفولف ازرق ) بسعر 32 جنية  Davidoff Evolve Blue 

 ( دافيدوف ايفولف فضي ) بسعر 32 جنية  Davidoff Evolve silver 

(تايم احمر) بسعر 27 جنية  Time red   

  (تايم ازرق) بسعر 27 جنية  Time Blue 

( تايم فضي) بسعر 27 جنية  Time Silver   

(تارجيت احمر) بسعر 21 جنية  Target red   

(تارجيت ازرق) بسعر 21 جنية  Target Blue   

وتهيب الشركة بالسادة التجار الالتزام بهذه الاسعار حرصا علي صالح العملاء واستقرار الاسواق خاصة مع اقتراب موسم اجازات عيد الاضحي المبارك  

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