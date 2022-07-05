تعليم الاتجاهات لذوي الاحتياجات الخاصة بـ"ثقافة الإسماعيلية"

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 11:59 ص

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

وعقد قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة تعليم الاتجاهات مع استخدام أدوات بسيطة حاضرتها مرتينا عادل، وذلك بمشاركة أطفال جمعية التثقيف الفكرى بالإسماعيلية، وتحدثت عن كيفية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، التربية الخاصة تُعرف بأنّها مجموعة من البرامج التربويّة المتخصّصة، والتي تقدم لفئات من الأفراد غير العاديين، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ، وتحقيق ذواتهم، ومساعدتهم على التكيّف يُقصد بفئات الأفراد غير العاديين، والتي تنطوي تحت مظلّة التربية الخاصّة الفئات التالية: "الأطفال الموهوبين، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة" ممن يعانون نوعا من أنواع الإعاقة كالإعاقة "السمعيّة، والبصريّة، والإنفعاليّة، والحركيّة، والعقليّة، وصعوبات التعلم، واضطرابات النطق، واللغة"، وهذه الفئة من الأفراد يحتاجون لطرقٍ خاصّةٍ لتعليمهم.

وعن كيفية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة فئة المعاقين عقلياً، يمكن إيصال المعلومات لهذه الفئة من الأشخاص باستخدام عدّة وسائل منها: استخدام اللغة التعبيريّة. استخدام الأدوات الاستقباليّة، يمكن توضيح هاتين الطريقتين مثلا التعرف على أجزاء الجسم لشخص آخر وذلك بوضع شخص يقف كنموذجٍ للشرح أمام الفئة المستهدفة، ثم يُطلب من الطالب التعرّف على أجزاء جسمه كالعينين، والأذنين، واليدين، استخدام الكرات الملوّنة للتفريق بين الألوان تُعرض على الطالب مجموعةٌ من الكرات المتشابهة في كلّ شيء عدا ألوانها، بحيث يكرَّر اللون عليه أكثر من مرّة، ثمّ يعرض لونٌ آخر وهكذا، وفي نهاية الدرس يُسأل الطالب عن الألوان التي عُرضت عليه، التقاط الأدوات من وعاء: وذلك بوضع مجموعة من الأدوات في وعاء "مسامير، براغي، كرات"، وعلى الطالب التقاطها، ووضعها في مجموعاتٍ متشابهةٍ كلاً على حدة.

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