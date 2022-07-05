ads
الثلاثاء 05 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 13ر4116 نقطة مرتفعًا بـ 5ر7 نقاط وبنسبة 18ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 67ر4108 نقاط.
وبلغت قيمة التداول مليونين و255 ألفًا و526 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 5ر25% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و27 ألفًا و600 ريال عُماني.

بورصة مسقط ارتفاع