بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 01:35 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 13ر4116 نقطة مرتفعًا بـ 5ر7 نقاط وبنسبة 18ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 67ر4108 نقاط.

وبلغت قيمة التداول مليونين و255 ألفًا و526 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 5ر25% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و27 ألفًا و600 ريال عُماني.