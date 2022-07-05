أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 13ر4116 نقطة مرتفعًا بـ 5ر7 نقاط وبنسبة 18ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 67ر4108 نقاط.
وبلغت قيمة التداول مليونين و255 ألفًا و526 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 5ر25% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و27 ألفًا و600 ريال عُماني.
اقتصاد
بورصة مسقط تغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 13ر4116 نقطة مرتفعًا بـ 5ر7 نقاط وبنسبة 18ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 67ر4108 نقاط.
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 13ر4116 نقطة مرتفعًا بـ 5ر7 نقاط وبنسبة 18ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 67ر4108 نقاط.