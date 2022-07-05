بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 03:54 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 15.3 نقطةً ليبلغ مستوى 7452.62 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 0.20%.

وتم تداول 164 مليون سهمٍ عبر 11675 صفقةً نقدية بقيمة 48.3 مليون دينارٍ (نحو 145 مليون دولارٍ).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15.5 نقطةً ليبلغ مستوى 5661.98 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 0.27% من خلال تداول 72.8 مليون سهمٍ عبر 3827 صفقةً نقدية بقيمة 8.19 مليون دينارٍ (نحو 24.5 مليون دولارٍ).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 15.4 نقطةً ليبلغ مستوى 8313.25 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 0.19 % من خلال تداول 91.2 مليون سهمٍ عبر 7848 صفقةً بقيمة 40.2 مليون دينارٍ (نحو 120.6 مليون دولارٍ).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 31.8 نقطةً ليبلغ مستوى 5877.09 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 0.54 % من خلال تداول 59.13 مليون سهمٍ عبر 2799 صفقةً نقدية بقيمة سبعة ملايين دينارٍ (نحو 21 مليون دولارٍ).