مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 04:30 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,874.72 نقطة بارتفاع قدره 8.94 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 669.31 نقطة بارتفاع قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و257 ألفاً و591 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 443 ألفاً و237 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 88 صفقة.