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الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.68%، ما يعادل 282 نقطة، ليصل عند مستوى 41348 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43.326.791 سهمًا، تمثّل أسهم 316 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 94 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 203 شركات، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.

مؤشر بورصة كراتشي انخفاض الأسهم الباكستانية