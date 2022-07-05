الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 04:55 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.68%، ما يعادل 282 نقطة، ليصل عند مستوى 41348 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43.326.791 سهمًا، تمثّل أسهم 316 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 94 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 203 شركات، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.