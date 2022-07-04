مع اقتراب عيد الأضحى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 4 يوليو بالصاغة

الإثنين 04/يوليو/2022 - 10:32 ص

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 4-7-2022، لدى محال الصاغة، مع تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.

وتشهد فترة إجازة عيد الأضحى انتعاشة في عمليات بيع وشراء الذهب بسبب إقبال الأهالى على إقامة حفلات الزفاف وعقد القران.

عيار ذهب 14

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 660 جنيهًا.

عيار ذهب 18

وشهد سعر الذهب عيار 18 استقرارا نسبيا ليسجل 851 جنيهًا للجرام.

عيار ذهب 21

فيما جاء سعر الذهب عيار 21 بـ 990 جنيهًا للجرام.

عيار ذهب 24

كما سجل سعر الذهب عيار 24 مستوى 1130 جنيهًا للجرام.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.