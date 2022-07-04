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الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار  59.3 نقطةً ليبلغ مستوى  7467.92 نقطةً، بنسبة ارتفاع بلغت   0.80 في المئة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 191.08 مليون سهمٍ، عبر 10234 صفقةً نقدية بقيمة 53.8 مليون دينارٍ. 

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار  3.17 نقاط، ليبلغ مستوى 5677.55 نقطةً، بنسبة انخفاض بلغت  0.06 في المئة من خلال تداول 99.7 مليون سهمٍ عبر 4343 صفقةً نقدية بقيمة 9.7 ملايين دينارٍ. 

فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 1.04 في المئة، ما يعادل 85.5 نقطةً، لينهي تداولاته عند مستوى 8328.72 نقطةً، جرّاء تداول 92 مليون سهمٍ نتيجة تنفيذ 5891 صفقةً بقيمة   44.16 مليون دينارٍ.

بورصة الكورية ارتفاع