الأمين العام لليبيا: نؤمن بحق التظاهر السلمي.. واجتماعات القاهرة أحرزت تقدمًا ملحوظاً علينا البناء عليه وليس هدمه

الإثنين 04/يوليو/2022 - 01:30 ص

تابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بقلق المظاهرات التي شهدتها مدن عديدة في ليبيا بما فيها طرابلس وطبرق وبنغازي في 1 يوليو الجاري.

و إقرارًا بحق التظاهر السلمي، ناشد جميع المتظاهرين بتجنب أي أعمال عنف كما ويناشد القوات الأمنية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويدعو الأمين العام جميع الأطراف الفاعلة للنأي عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار.

كما حث الأطراف الليبية على الوقوف جنبًا إلى جنب لتجاوز الانسداد المستمر على الصعيد السياسي، الأمر الذي يزيد من تفاقم الانقسام ويؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد.

والأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز موجودون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي عبر تنظيم الانتخابات على إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة.

إذ أن اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة برعاية الأمم المتحدة أحرزت تقدمًا ملحوظًا، يتعين البناء عليه.